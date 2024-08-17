Ahlatcı Çorum FK’nın yeni sezonun ilk iç saha maçında yarın sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasına ilgi çok düşük.

Dün akşam saatleri itibari ile satılan kombine bilet satıyı 547 olurken bilet sayısı ise 322 olarak açıklandı.

Pasolig firmasından edinilen bilgiye göre dün akşam saatleri itibari ile satılan 322 biletin 186’sı kale arkasından. 72’isi maraton tribününden 45 tanesi VİP’ten 9 kapalı sağ ve soldan 9 misafir tribününden bir adet ise özel VİP B tribününden alındı.

Kombinede rakam 547 oldu

Öte yandan kırmızı siyahlı takımın yaklaşık 25 gün önce satışa çıkartılan kombine biletlerde de ilgi beklenenden çok düşük. Dün akşam saatleri itibari ile satılan kombine bilet sayısı 547 olarak açıklandı.

Kombine bilet batışında ilk sırayı VİP A tribünü aldı.

258 kombine satılan VİP A’nın ardından ikinci sırada ibe Kale Arkası kombinesinden 116 adet satılırken maraton kombinesinde ise 123 adet satıldı.

Özel VİP B tribününde 7 bilet satılırken VİP D tribününde ise 15 bilet satıldı.