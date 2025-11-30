Şehzadeler ve evliyalar şehri Amasya'da 9 türbe, kapısına asma kilit vurularak ziyarete kapatıldı.

250 BİN TL FATURA ÇIKARILDI

"Usulsüz elektrik tüketildiği" belirlenen türbeler için Vakıflar Tokat Bölge Müdürlüğü'ne yerel elektrik dağıtım şirketi 250 bin TL fatura çıkarttı. Maliye'nin camilerde olduğu gibi türbelerde de bedelini karşıladığı aydınlatma hizmetinin dışında, prizlere elektrikli soba ve klima takılıp usulsüz enerji kullanıldığı tespit edildi. Mahalli elektrik dağıtım şirketi YEDAŞ tarafından Amasya ilinin bağlı olduğu Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne yaklaşık 250 bin TL birikmiş borç çıkarıldı. Vakıflar ise, 2'si Amasya şehir merkezinde olan türbelerin kapılarına asma kilit taktı. "Evliyalar diyarı" şehirde vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

AMASYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İLE AYNI SOKAKTA

Kapısı kapalı olan türbelerden biri Amasya şehir merkezindeki Selamet Hatun Türbesi. Yıllardır yöre halkının sürekli ziyaret ettiği türbe Pirinçci Mahallesi'nde Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile aynı sokakta bulunuyor. Durumu yetkililere aktardıklarını belirten Pirinçci Mahallesi muhtarı Ahmet Balcı, "Şu an türbe kilitli olduğundan dolayı içeriye girip ziyaret ve dua yapılamıyor. Elektrikte hatalı kullanım var diye kesildi. Yetkililer de kapısını kilitledi. Durumu ilettiğim valimiz ve milletvekillerimiz konunun yakın zamanda çözüleceğini söylediler. Bu şekilde ziyarete kapatma uygun bir çözüm değil. Türbenin priz elektrik aboneliğini mahalle muhtarı olarak ben de üstlenebilirim" dedi.

"BURANIN KAPISINI KİLİTLEMEK NE ANLAMA GELİYOR?"

Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile aynı sokakta bulunduğunu belirttiği Selamet Hatun Türbesi'ni kendisinin de sık sık ziyaret ettiğini anlatan 84 yaşındaki Durmuş Ar ise, "Buranın kapısını kilitlemek ne anlama geliyor. Çok ayıp. Kadınlar buraya gelir. Namaz kılar, dualar eder ve huzur bulup gider. Bu durumun düzeltilmesini istiyoruz. Yetkililer bizi duysun" diye konuştu.

"KAPIYI KİLİTLEMEK ZORUNDA KALDIM"

Üçler Mahallesi'nde büyük tefsir alimlerinden Yusuf Sinanüddin Efendi'nin türbe kapısını koruma amacıyla kilitli tuttuğunu ve ziyaretçiler geldiğinde dua etmeleri için açtığına değinen mahalle muhtarı Coşan Aylak, "Buraya gelip evsizler yatıyorlar. Yemek artıklarını, çöpleri içerde bırakıyorlar. Çocukların tuvalet ihtiyaçlarını kenara yaptırmaya çalışıyorlar. Mahalle sakinleri de huzursuz oldu. Böyle bir zatın bu şekilde rahatsız edilmesi içime sinmedi. Böyle bir çözüm bulmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

"AMASYA EVLİYALAR DİYARI"

"Şehzadeler şehri" Amasya'nın aynı zamanda "evliyalar diyarı" olarak bilindiğini hatırlatan Gökmedrese Mahallesi Muhtarı Cem Yeni ise, "Amasya'mızın manevi değerlerini vatandaşlarımız günlük ziyaret ediyor. Özellikle kadınlar sık sık ziyaret ederler. Dualarında büyük zatları vesile kılmak için türbeleri ziyaret ederler.Biz türbelerimizin hiçbirinin kapalı olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRBELER GEÇİCİ OLARAK KAPATILMIŞTIR"

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, türbelerin muhtarlık ya da kamu kurumları tarafından sorumluluk alınması durumunda ziyarete açılabileceği belirtilerek, "Mevcut durumda türbelere kaçak elektrik ve tesisat bağlantıları yapılmasının önüne geçmek adına türbeler geçici olarak kapatılmıştır. Talep edilmesi durumunda ziyarete açılması ile ilgili çalışma yapılacaktır" denildi.

Camilerde bilindiği gibi aydınlatma elektriği Maliye tarafından karşılanıyor. Ancak yerden ısıtma, klima ve priz sarfiyatları cami cemaati ve hayırseverlerce ödeniyor.