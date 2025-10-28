Çorum Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Kösedağ zirvesine “Cumhuriyet Yürüyüşü” etkinliği düzenledi.
Cumartesi günü gerçekleştirilen yürüyüşe Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Doğa Kulüplerinin üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Çatak tabiat parkından başlayan etkinliğin sonunda yürüyüşe katılanlara Çorum Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verilerek ve ikramlarda bulunuldu.
Geçtiğimiz yıl 29 Ekim’de dev Türk Bayrağının dikildiği Kösedağ zirvesinde yapılan yürüyüş etkinliğine katılanlar, Türk bayrağının altında hatıra fotoğrafı çektirdi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet