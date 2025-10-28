CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP 39’ncu Olağan İl Kongresi'nde güven tazeleyen Dinçer Solmaz ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Solmaz ve ekibine yeni dönemde başarılar dileyen Tahtasız;

"Halka verecek vaadi, söyleyecek sözü kalmayan, adaleti yok eden, hukuku kendine göre dizayn eden, yoksulluğu derinleştiren, ekonomiyi dibe vurduran, esnafı, sanayiciyi perişan eden, emekliyi üç kuruşa muhtaç eden, işçinin, memurun hakkını vermeyen, ülkeyi uyuşturucu cenneti ve kumarhaneye çeviren, hapishaneleri tıka basa dolduran, 7 milyon çocuğun yatağa aç girmesine neden olan, genciyle, yaşlısıyla işsizler ordusu yaratan… Ez cümle; ülkeyi yönetemez hale gelen bu iktidara karşı topyekün mücadele edeceğiz. Bu ülkeye yeniden baharı getireceğiz." ifadelerini kullandı