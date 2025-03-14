Çorum İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Konaklı Köyü Muhtarı İdris Patlak'ın ev sahipliğinde iftarda köy muhtarları ile bir araya geldi.

İftara AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Çorum Merkez Köy Muhtarları Dernek Başkanı Hacı Koca ve bölge köy muhtarları katıldı.

İftar programında köylerdeki ihtiyaçlar ve projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Muhtarlar, köylerinin sorunlarını ve taleplerini dile getirme fırsatı bulurken, Temur yerel hizmetlerin iyileştirilmesi için birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Muhtarların paylaştığı önerilerin, köylerin kalkınması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Temur, muhtarlarla bu zamana kadar yaptıkları işbirliğinin bundan sonrada devam edeceğinin altını çizdi.

AK Parti’nin iktidara geldiği ilk günden itibaren muhtarlara ve muhtarlık kurumuna verdiği öneme vurgu yapan Temur, “AK Partimiz, iktidara geldiği ilk günden itibaren, demokratik katılımın olmazsa olmazı olarak gördüğü muhtarlarımıza özel önem ve öncelik vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın son 8 yılda, Milletin Evi’nde, muhtarlarımızla sürekli olarak bir araya gelmesi, istişarelerde bulunması bunun en büyük nişanesidir" dedi.

Muhtarların hem devleti hem de vatandaşları temsil ettiğine işaret eden Temur, muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.