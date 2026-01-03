Köyler arası Kardeşlik Futbol Turnuvasında iki yarı finalist yarın oynanacak iki maç sonunda belli olacak.

48 takımın 12 grupta yaptığı maçlar sonunda grup birincisi olan 12 takımın mücadele ettiği ilk tur eleme maçlarını kazanan altı takımdan ikisi Ovasaray FK ile Karacaspor takımları direk olarak yarı finale yükselmişti.

Diğer kazanan dört takım ise yarın akşam Mimar Sinan sahasında yarı finale yükselen son iki takımı belirlemek için karşı karşıya gelecekler. Mimar Sinan sahasında saat 18’de oynanacak ilk maçta Çopraşıhspor ile Elma Pınarı FK takımları karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım yarı finralde Ovasaray SK takımının rakibi olacak.

Bu maçın ardından saat 19.30’da ise Ortaköy Şapinova takımı ile Boğabağı takımları son yarı finalisti belirlemek için mücadele edecekler. Bu maçı kazanan takımda yarı finalde Karacaspor Kulübünün rakibi olacak.

Turnuvada yarı final maçları 11 Ocak pazar günü oynanacak ve finalistler belli olacak. Turnuva 18 Ocak pazar günü oynanacak üçüncülük dördüncülük ve final maçı ile sona erecek.

Hakemler Doğan ve Soytemiz

İl Hakem Kurulu yarın oynanacak bu maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Çopraşıhspor ile Elmapınarı maçını Serhat Doğan yönetirken Ortaköy Şapinova ile Boğabağı Köyü takımları maçını ise Ömür Soytemiz yönetecek.