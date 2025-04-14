Kulüplü Küçük Erkekler Voleybol grup birinciliğinde Çorum Belediyespor üç maçtan ikisini kazanmasına rağmen üçüncü olarak finallere gitme şansını kaybetti.

Çorum Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan küçük erkekler grup birinciliğinde dört takım mücadele etti.

Temsilcimiz Çorum Belediyespor ilk maçında grubun iddialı takımı TED Ankara Koleji karşısında zorlu mücadeleyi 3-2 kazanarak iddialı bir başlangıç yaptı.

İkinci maçında cumartesi günü Tokat Gençlikspor ile karşılaşan Çorum Belediyespor zorlu maçta rakibine 3-1 mağlup olarak bu maçtan puansız ayrıldı. Temsilcimiz son maçında ise Boyabat Gençlikspor’u 3-0 yendi ve gruptaki sıralamasını belirlemek için Tokat-Ankara maçının sonucunu bekledi.

Bu maçta Tokat Gençlispor takımı Çorum’a karşı ikili averaj üstünlüğü nedeni ile Ankara TED karşısında beklenmeyen bir kadro ile çıktı.

Rakibi önünde ilk iki maçtaki performansından çok uzak bir görüntü veren Tokat Gençlikspor’u 3-0 yenen Ankara TED takımı gruptan birinci olarak finallere gitmeye hak kazandı.

Tokat Gençlikspor ise 6 puanla ikinci olarak final biletini aldı.