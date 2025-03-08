Okullu Küçükler Badminton il birinciliğinde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu kızlar ve erkeklerde çifte şampiyonluk kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde erkeklerde iki kızlarda ise üç okul takımı mücadele etti. İki okulun mücadele ettiği küçük erkeklerde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu erkek takımı idareci Sefa Kayalı yönetiminde antrenör Eren Murat Güngör ile birlikte Mehmet Gökgöz, Çağan Boyar, Kıvanç Gökgöz, Alperen Aksoy, ve Muhammed Zahin İlhan’lı kadrosu ile maçı kazanarak şampiyon oldu.

Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Berkay Şen, Yunus Emre Çalhun, Şakir Efe Kendirci ve Erdem Recep’den oluşan kadrosu ile ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Üç okulun mücadele ettiği küçük kızlarda ise iki maçınıda kazanan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu kız takımı Eylül Serra Kütük, Işıl Banu Uluhan, Eslem Köroğlu, Yağmur Koçak ve Zümra Şahin’den oluşan kadrosu ile iki maçınıda kazaarak şampiyon oldu.

Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Zeynep Ökten, Ayşe Sema Emeç, Nisa Sökük ve Sümeyye Kırmaz’lı kadrosu ile ikinci olurken Cumhuriyet Ortaokulu Esmanur Çıtak,Alya Çam, Refiye Lamia Çöngör, Yağmur İmal’lı kadrosu ile üçüncülük kupasını aldı.

İki gün süren müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara madalyaları verildi.

Kız ve erkeklerde birinciliği kazanan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.