U 13’de yarı finalistler belli oldu.

25 takımın gruplarda oynadıkları maçlar sonunda ilk iki sırayı alan takımların mücadele ettiği play-off çeyrek final maçları tamamlandı.

Çeyrek final maçlarında Osmancık Kandiberspor takımı Sungurlu Belediyespor’u 1-0 yenerek yarı finale yükselirken Vefa Gençlikspor ise 1907 Gençlikspor’u 5-0 yenerek yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Üçüncü çeyrek final maçında Ahlatcı Çorum FK, Alaca Belediyespor karşısında en farklı skora ulaştı ve rakibini 8-1 yenerek yarı finale yükselmeyi başardı. Son çeyrek final maçında ise Mimar Sinanspor takımı Çorum İdman Yurdu’nu 3-0 yenerek yarı finale yükselen son takım oldu.

Yarı final maçları 19 Mayıs pazartesi günü oynanacak.

İtfaiye sahasında saat 16’da ilk maçta Osmancık Kandiberspor ile Vefa Gençlikspor karşılaşırken saat 17.30’da ise Çorum FK ile Mimar Sinanspor takımları finale yükselmek için karşılaşacaklar.

Bu maçları kazanan takımlar 23 Mayıs cuma günü şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.