Askeri ve avcı bıçakları üzerine Çorum markası olarak ünü yurt dışına kadar uzanan Abdulsamet Poyraz, Kurban Bayramı için de yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, ASP markasını taşıyan özel kesim bıçakların, özellikle kesim yapan kasapların işini kolaylaştırdığını, ayrıca da hayvanın gereksiz acı çekmesinin en aza indirdiğini aktardı.

Özellikle el yapımı bıçakların tercih edildiği kurban bıçaklarını makinede inceltilip temizlenerek keskin hale getirdiklerini belirten Poyraz, jilet gibi kılı kesebilecek hale getirildikten sonra müşteriye teslim edildiğini ifade etti.

Çorum’da ilk ve tek bant zımpara makinesini kullanan firma olduklarını ve bu sayede bıçakların ağızlarının yanmadığını ve daha uzun süre kesme garantisi olduğunu belirten Poyraz;

Poyraz, Cuma gününe kadar sipariş alabildiklerini ifade ederek “0 (530) 990 84 19 nolu sipariş hattından Türkiye’nin dört bir yanına ürün gönderiyoruz. Kurban Bayramı’nın öncesinde, müşterilerimizin en kaliteli bıçaklarla kurbanlarını kesebilmesi ve kurbanların en az acıyla muhatap kalmaları için özel üretim bıçaklarımızla, önemli bir sorumluluğa imza atıyor olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.