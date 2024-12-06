Ahlatcı Çorum FK ligin 14. haftasında oynanan maçlarda en fazla taraftar sayısı sıralamasında şehir takımlarında son sırada bulunuyor.

Kırmızı Siyahlı takım sadece İstanbul takımlarının maçlarındaki seyirci sayısını geçti.

Açıklanan rakamlara göre haftanın en fazla taraftar sayısı Kocaelispor ile Adanaspor arasındaki maçı 12.832 biletli taraftar izledi. Amedspor ile Manisa FK takımları arasındaki maçı 11.584 taraftar izlerken Şanlıurfaspor- Keçiörengücü maçını 6975 taraftar izledi. Ankaragücü ile Amedspor arasındaki maçı ise 6729 taraftar izlerken Bandırmaspor’un Yeni Malatyaspor oynadığı maçı 3951 taraftar izledi.

Çorum FK ile Erzurumspor FK arasındaki macı ise 3348 taraftar stada geldi.

Ümraniyespor- Gençlerbirliği maçını 646, İstanbulspor ile Iğdır FK maçını 633, Karagümrük-Erokspor maçını 591 biletli taraftar izlerken seyircisiz cezası bulunan Sakaryaspor’un Boluspor ile oynadığı maçı ise 477 taraftar izledi.