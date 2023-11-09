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Ahlatcı Çorum FK’nın dünki antrenmanını Lösev Vakfı yönetici ve öğrencileri ziyaret etti.

2-8 Kasım tarihleri arasında kutlanan Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri arasında Lösev Çorum Şubesi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile çocukları Kırmızı Siyahlı takımın antrenmanını ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Çorum fK futbolcularıda Lösev tişörtleri giyerek misafirlerine desteklerini sürdürdüler.

Kırmızı Siyahlı kulüp sezon başı hazırlık maçlarında Lösev formaları ile maçlara çıkarek desteği verirken Çorum Lösev Dernek Yönetimide bu hafta etkinliği kapsamında kırmızı siyahlı takımın antrenmanını ziyaret ettiler.

Lösev Yönetimi Çorum FK’nın derneğa verdiği katkılardan dolayı plaket ve çiceği Teknik Direktör Serkan Özbalta ve takım kaptanı Murat Yıldırım’a verdi. Ahlatcı Çorum FK Ceosu Abdulhamit Yıldız da Dernek Yöneticilerine imzalı forma hediye etti.