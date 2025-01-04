Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kalan Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Maçın sonucu daha farklı da olabilirdi ama baktığınız zaman maçın hakkı beraberlik gibi de görünüyor." dedi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelelerinden dolayı oyuncularını kutladı.

Takımın iyi mücadele ettiğini ifade eden Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Maçın sonucu daha farklı da olabilirdi ama baktığınız zaman maçın hakkı beraberlik gibi de görünüyor. Geldiğimizden beri ilk defa dörtlü sisteme geçtik. Mecburiyetten bunu denedik, çünkü kenarda stoperimiz yoktu. Biz üçlü sisteme alıştığımız için içerideki maçlarda çok daha agresif oyunlar oynadık. Bugün istediğimiz o agresifliği sergileyemedik ama geldiğimizden beri ilk defa gol yemedik, bu da bizim adımıza sevindirici. Geçen sene bu takımın gol averajıyla ligde kaldığını düşünürsek, 1 puan bile çok değerli. Bu üç puan olabilir miydi? Evet. Onun üzüntüsünü yaşıyor muyuz? Evet. Ama bundan sonraki maçlar için daha çok birlikte olacağız. Devre arasını iyi geçirirsek, az oyuncu kaybedip yerine de istediğimiz doğru oyuncuları alabilirsek çok daha farklı şeyler olacak. Çünkü kazansaydık da aynı şeyi söyleyecektim. Bugün berabere kaldık, yukarıyla aramızda bir puan var. Biz çok daha başarılı maçlar oynayacağız diye düşünüyorum."