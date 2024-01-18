31 Aralık 2002 tarihinde aramızdan ayrılan Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu, doğum günü olan 18 Ocak'ta Ulumezar’daki kabri başında düzenlenen program ile anıldı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Mahmut Tunaboylu’nun vefatının 22. yılı nedeniyle Ulumezar’da anma programı düzenledi.

Anma programına Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Taner Şimşek, Nihat Karalar, basın mensupları ile Tunaboylu ailesi katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda duayı Büyük Zafer Çarşısı Mescidi İmam Hatibi Hasan Şener yaptı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar da yaptıkları konuşmada Mahmut Tunaboylu’nun Çorum tarihine iz bırakmış bir isim olduğunu söyledi.

Programda ayrıca iki yıl önce kaybettiğimiz Eğitimci-Gazeteci Müslüm Tunaboylu da anıldı.

Okunan duaların ardından Gazeteci-Yazar Tunaboylu’nun kabrine ailesi, meslektaşları ve sevenlerince karanfiller bırakıldı.

MAHMUT TUNABOYLU KİMDİR?

Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu, 18 Ocak 1954 tarihinde Çorum’da doğdu.

Orta öğreniminin ardından gazeteciliğe başladı.

Yaygın basın ve mahalli gazeteler ile yerel televizyonlarda görev yapan Tunaboylu, 1980 yılından itibaren radyo için oyun yazmaya başladı.

Tunaboylu'nun yazdığı oyunlar, TRT Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları ile KKTC Bayrak Radyosu'nda yayımlandı.

Roman, oyun ve senaryo dallarında 14 ödül alan Tunaboylu’nun 9’u ödüllü 10 kitabı yayımlandı.

31 Aralık 2002 tarihinde 48 yaşında hayatını kaybeden Tunaboylu, evli ve 2 çocuk babasıydı