Çorum FK salı akşamı oynanan Yeni Malatyaspor maçı için takımlarına desteklemek için gelen taraftarlara leblebi ikram etti.

Kırmızı Siyahlı kulüp müdürü Özgür Yıldırım maçın devre arasında misafir tribünün bulunduğu bölüme giderek Malatya’dan gelen 9 taraftarı kulübün ikramı olarak leblebi verdi ve hayırlı yolculuklar diledi.

Yeni Malatyaspor taraftarları Çorum FK yönetimine ve taraftarlarına kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek bundan sonraki maçlarında başarılar dilediler.