Manisa Futbol Kulübü yeni Sportif Direktörü Serkan İşyapan oldu.

İmza töreninde konuşan Serkan İşyapan, “Manisa futbolu için önemli bir görev üstlendik. Bu görevi layıkıyla yapmak için çok çalışacağız” dedi.

Manisa Futbol Kulübü yeni Sportif Direktörü Serkan İşyapan için Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde imza töreni gerçekleştirdik. 2021-2022 sezonunda da kulüpte Sportif Direktörlük görevini yapan Serkan İşyapan, yeniden Manisa Futbol Kulübü’nde olduğu için mutluluğunu dile getirdi.

Manisa futbolu için önemli bir görev üstlendiklerini belirten Sportif Direktör Serkan İşyapan, “Manisa Futbol Kulübümüzün devredilmesiyle birlikte yeni bir süreç başladı. Bu süreçte bana da önemli bir görev verildi. Bir Manisalı olarak bu görevi layıkıyla yerine getirmek için çok çalışacağız. Yeni süreçte Manisa futbolu için çok güzel düşüncelerimiz var. Bunları en kısa sürede hayata geçirip Manisa şehrini futbolda hak ettiği yere taşımak istiyoruz” dedi.