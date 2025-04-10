Ahlatcı Çorum FK’da Erzurumspor maçında sarı kart gören Erkan Kaş ve Atakan Akkaynak cezalı duruma düştü.

Kırmızı Siyahlı takımın dün Erzurumspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Erkan Kaş bu sezon dördüncü Atakan Akkaynak ise sekizinci sarı kartı görerek ikinci kez cezalı duruma düştü.

İki futbolcu hafta sonu Manisa FK ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Çorum FK’da Erzurumspor maçında sarı kart cezalısı olan ve forma giyemeyen Ferhat Yazgan ve Atilla Turan ise cezalarını tamamladılar ve Manisa maçında forma giyebilecekler.