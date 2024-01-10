Trendyol 1. ligde Ahlatcı Çorum FK'nın rakiplerinden Manisa Futbol Kulübü golcü transferi yaptı.

Manisa FK, tecrübeli golcü John Mary’i kadrosuna kattı.

İmza töreninde konuşan John Mary, “Gollerimle takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Çok çalışıp sezon sonunda hedefimiz olan Süper Lig’e ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Manisa Futbol Kulübü son olarak Çaykur Rizespor forması giyen golcü oyuncu John Mary ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

İmza törenine Başkanı Mevlüt Aktan katıldı.

İmza töreninde konuşan yeni transferimiz John Mary, “Manisa Futbol Kulübü’nün hedeflerini biliyorum. Buraya başarılı olmak için geldim. Gollerimle takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Çok çalışıp sezon sonunda hedefimiz olan Süper Lig’e ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.