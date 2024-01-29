Gençler Masa Tenisi milli takımında Çorum’lu 8 sporcu mücadele ediyor.

24 Ocak’ta başlayan ve 4 Şubat’ta sona erecek olan Genç Milli takım kampı Isparta’ta devam ediyor.

Milli takım kampında Çorum Spor İhtisas kulübünden Halil İbrahim Zer, Aybüke Banu Şimşek, Yiğit Furkan Şimşek, Yağmur Yeşil, Uğurcan Dursun ve Asude Tuba Şimşek ile Çorum Belediyespor kulübünden Arda Kekillioğlu ve Buda Fidan mücadele ediyor.

Genç milli takımın bu kampları sonundaAvrupa Şampiyonasında ve uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil edecek sporcular belli olacak.