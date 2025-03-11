Masa Tenisinde Büyükler Türkiye Şampiyoasında Çorumlu sporculardan Aybüke Banu Şimşek altın Zeynep Karaca ise bronz madalya kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Recep Türkoğlu Spor Kompleksinde hafta sonunda yapılan Büyükler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonasında çift kadınlar kategorisinde Çorumlu Aybüke Banu Şimşek partneri Büşra Demir ile birlikte final maçında Ece Saraç ve Şevval Karaca’yı 3-1 yenerek Türkiye Şampiyonu oldular.

Çift kadınlarda İstanbul’dan Feyza Demir ile birlikte mücadele eden Çorum Belediyespor kulübünden Zeynep Karaca üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Tek bayanlarda yapılan müsabakalar sonunda sekizinci olan Zeynep Karaca ve 12. olan Asu Ayça Şenyuva 19-20 Nisan tarihlerinde yapılacak olan En İyiler müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandılar.

Tek erkeklerde Beyoğluspor adına mücadele eden Çorumlu sporcu Uğurcan Dursun dördüncü olarak En iyelere katılmaya hak kazanırken Çorum Belediyespor’dan Ali Afşin Gül 13. Metin Bekar ise 14. olarak finallerde mücadele etme hakkını elde edemediler.