Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer uzatma dakikalarında yedikleri golle 1-1 berabere kaldıkları Bartınspor karşısında kaçırdıkları iki puana üzüldüklerini ancak bu dönemde alınan bir puanında önemli olduğunu belirterek futbolcularını verdikleri üstün mücadeleden dolayı tebrik etti.

Ligde son haftalarda istedikleri sonuçları ve puanları alamadıkları için Bartınspor maçına bu hedefle gittiklerini belirten Hüseyin Eğer, Maça ikinci bölge oyunu ile başlayarak rakibin orta alandaki etkinliğini bitirmek düşüncesi ile başladıklarını belirterek ‘Kontrataklar ve duran toplardan gol bulma düşüncemiz varda bunda da başarılı olduk ve ikinci yarının başında öne geçtik.

Son bölümde rakibin öne çıktığı anlarda ani ataklarla ikinci golü bulmayı amaçladık ve bu pozisyonları da bulduk ancak final paslarında doğru tercihi yapamadığımız ikinci golü bulamadık. Rakibin play-off iddiasının olması ve maçı çok önemsemesi nedeni ile son dakikalar büyük heyecana sahne oldu

Maçın hakemi on dakikalık uzatma süresini 16 dakika olarak oynatması kabul edilebilir bir durum değil. Bir takım play-off iddiası kadar diğer takımında ligde alacağı her puan önemli. Bu kadar uzatma oynatmak maçın önüne geçiyor.

Biz şartlar ne olursa olsun son dakika golü bizleri üzse de aldığımız bir puanını önümüzdeki haftalara sağlıklı bakmamızı sağladı. Zaman kaybetmeden konsantrasyonumuzu bozmadan hafta sonu oynayacağımız Sinopspor maçına odaklanacağız, Bu zorlu deplasmanda verdikleri mücadele nedeni ile futbolcularımı tebruk ediyorum’ dedi.