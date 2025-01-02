U 15 Liginde A grubunda beşinci B grubunda ise dördüncü hafta maçları oynandı.

En büyük sorun ise A grubunda mücadele eden üç takımın birden ligden ligden çekilmesi oldu. Bu grupta üç takımın birden haftayı maç yapmadan geçmesi oluyor,

A grubunda haftanın oynanan tek maçında Çorumspor ile Anadolu FK takımları 1-1 berabere kalarak haftayı birer puanla tamamladı.

Grupta Osmancık Belediyespor, Osmancık Kandiberspor ve Mimar Sinanspor takımları rakipleri Buharaspor, İl Özel İdarespor ve Kargıgücüspor takımları ligden çekildikleri için hükmen galip geldiler. Grupta haftalık maç sayısı ikiye düştü.

A grubunda Maviay Gençlikspor dört maçından dört galibiyet ile ayrılarak liderliğini devam ettirdi. Grupta Mimar Sinan, Osmancık Belediyespor ve Kandiberspor takımları 10’ar puanla yarışa devam ediyorlar.

B grubunda ise dört maç ile heyecan devam etti. Grupta lider Vefaspor evinde Alaca Belediyespor’u 6-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

İskilipspor ise ilçe derbisinde İskilipgücüspor’u 3-0 yenerek sıralamada ikinci sıradaki yerini korudu.

Gençlerbirliği Hattuşa Gençlikspor’u 5-1 yenerek iddiasını ortaya koyarken Sungurlu Belediyespor ise Kültürspor deplasmanında 2-0kazanarak yarışta bende 'varım' dedi.

Grupta beşinci hafta maçları hafta sonu oynanacak.

Lider Vefaspor evinde İskilipgücüspor’u konuk edecek. İskilipspor evinde Kültürspor’u konuk ederken Sungurlu Belediyespor ile Gençlerbirliği ile Sungurlu’da karşılaşacak.