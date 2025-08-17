Şehit Erol Olçok ve Oğlu Abdullah Tayyip Olçok için Mecidiyekavak köyünde mevlit okutuldu.

Programda ayrıca vefat eden aile büyükleri Dursun Olçok, Erdoğan Olçok, Hacı Asiye Olçok ve Bekir Olçok için merkeze bağlı Mecidiyekavak köyünde mevlit programı düzenlendi.

Erol Olçok’un yaptırdığı köy camisinde gerçekleşen programda Olçok’un kardeşleri Cevat ve Yılmaz Olçok ile aile yakınlarının yanı sıra Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Müşaviri Cahit Bağcı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Daha sonra Erol, Erdoğan ve Abdullah Tayyip Olçok ile tüm şehitler için dualar edildi.