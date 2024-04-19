Çorum İl Özel İdaresi, bazı köylerin oturma bankı ve çöp konteyneri ihtiyacını karşıladı.

İl Özel İdaresinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Köylere her türlü hizmeti götürmeye devam ediyoruz. İdaremiz bünyesinde yeni alınan 185 adet döküm ayaklı ahşap oturma bankı, Çorum il merkezindeki köylerde cami bahçelerine ve şadırvanlara yerleştirilerek vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Bunun yanı sıra çürüyen 28 adet çöp konteyneri de idaremiz tarafından yenisiyle değiştirildi ve hizmete sunulmak üzere köylerimize dağıtımı gerçekleştirildi” denildi.