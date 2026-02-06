Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan u 13 Liginde mücadele edecek merkez takımlarının maçların oynanacağ sahada 1 veya 2 nolu saha tercihlerini 12 Şubat perşembe gününe kadar İl Temsilciliğine bildirmelerini istedi.

Ayan merkez takımlarının ev sahibi olduğu U 13 maçlarını oynamak istedikleri sahayı 1. Saha veya 2. Saha olarak 12 Şubat perşembe gününe kadar imzalı mühürlü olarak İl Temsilciliğine PDF olarak göndermelerini istedi.

Talepler aynı sahada olması halinde maçların pazar gününe kalabileceğini belirten Ayan ‘Devane sahasında Gelişim Ligi, Nazmi Avluca’da U 17 Kadırlar Ligi oynandığı için maçların cumartesi veya pazar oynanacağına il temsilciliği programa göre karar verecektir. U 14 play-off ligi müsabakası olan takımların U 13 ligi maçları cumartesi günü oynanacaktır’ dedi.