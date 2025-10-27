Arca Çorum Futbol Kulübü Başkanı Baran Korkmazoğlu, Boluspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, Çorum FK’nın sezon sonunda Süper Lig’e yükseleceğine olan inancını yineledi.

Başkan Korkmazoğlu, Kentin Gündemi’ne özel değerlendirmelerde bulundu.

KAZANMAMIZ GEREKEN MAÇTAN 1 PUANLA AYRILDIK

Boluspor maçını değerlendiren Korkmazoğlu, kendi sahalarında mutlaka kazanmak istedikleri bir maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Korkmazoğlu, “Tribünleri dolduran taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk. Bütün planlarımız bunun üzerineydi. Ancak sahada düşündüklerimizi uygulayamadık. Çok önemli 2 puan kaybettik.” dedi.

HEDEFİMİZ BAŞINDAN BERİ SÜPER LİG

Sezon hedeflerinin net olduğunu vurgulayan Başkan Korkmazoğlu, “Sezon başında hedefimizi Süper Lig olarak belirledik. Bu yolun kolay olmayacağını biliyorduk. Zaman zaman hesapta olmayan puan kayıpları yaşadık ancak hedefimizden sapmadık.” şeklinde konuştu.

TARAFTARIMIZI ÜZDÜK, UMARIM BU SON OLUR

Takımın mücadele gücünden memnun olduğunu ancak gol sorununun etkili olduğunu belirten Korkmazoğlu, “Futbolcularımız zaman zaman iyi oyun ortaya koyuyor ancak gol yollarında istediğimizi bulamıyoruz. Taraftarımızı üzdük, umarım bu son olur ve onları yeniden sevindirecek sonuçları alırız.” diye konuştu.

HAKEM PERFORMANSI KÖTÜYDÜ

Boluspor maçındaki hakem yönetimine de tepki gösteren Korkmazoğlu,

“Sahada çok kötü bir hakem yönetimi vardı. Özellikle fauller konusunda aleyhimize çalınan düdükler oyunun dengesini etkiledi.” dedi.

“BU TAKIMIN YERİ SÜPER LİG’DİR

Ligin uzun bir maraton olduğunu hatırlatan Başkan Baran Korkmazoğlu, “Önümüzde 27 maç ve alınabilecek 87 puan var. Biz bu takımı Süper Lig’e çıkaracağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Tüm Çorum FK sevdalıları şunu bilsin ki, bu takımın yeri Süper Lig’dir ve biz bunu başaracağız.” açıklamasında bulundu.