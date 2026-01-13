​Türk havacılık tarihinin efsanevi isimlerinden Vecihi Hürkuş’un yaşamını, mücadelesini ve havacılık tutkusunu konu alan “Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş” adlı tiyatro oyunu, Anadolu turnesi kapsamında Çorum’da sahnelendi.

​Türk Hava Kurumu’nun (THK) 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan oyun, Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde izleyiciyle buluştu. Ankara’dan yola çıkarak Türkiye’yi dolaşan bu özel proje; milli havacılık tarihini sahne aracılığıyla genç kuşaklara aktarmayı, çocuklara ve gençlere havacılığı sevdirmeyi ve “İstikbâl göklerdedir” idealini geleceğe taşımayı hedefliyor.

TEK KİŞİLİK DEV KADRO

​Mansur Erk’in kaleme aldığı ve Orhan Karataş’ın yönettiği tek kişilik, tek perdelik oyunda Vecihi Hürkuş karakterine başarılı oyuncu T. Murat Demirbaş hayat verdi.

​Oyun, Hürkuş’un Kurtuluş Savaşı’ndaki kahramanlıklarından başlayarak, kendi imkânlarıyla ürettiği uçaklara, sivil havacılığa kazandırdığı ilklere ve hayatı boyunca verdiği zorlu mücadeleye odaklandı. Demirbaş’ın performansı, bu ilham verici hayat hikâyesini tiyatral bir dille ve etkileyici bir anlatımla izleyicilere sundu.

​YOĞUN İLGİ

​Saat 10.00 ve 14.00’te iki seans olarak sahnelenen oyuna Çorumlu sanatseverler, özellikle de gençler yoğun ilgi gösterdi. Gösterimi İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, eğitimciler ve çok sayıda lise öğrencisi takip etti.

​Hem tiyatro sanatı hem de Türk havacılık tarihi adına izleyicilerden tam not alan oyun, Çorum durağında amacına ulaşarak genç zihinlerde havacılığa dair yeni ufuklar açtı.