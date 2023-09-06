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Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı'yı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.

MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı'nın kongrelerde gündeme dair yaptığı konuşmalarda tespitler yaptığını, bu konuşmalardan CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın da kendisine çıkarımda bulunduğunu belirten MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, "CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum’un ağabeyi Vahit Kayırıcı’ya cevap verme hadsizliğinde bulunmuştur. Talihsiz açıklamalardan anlıyoruz ki, Vahit Bey’i çok iyi dinlememiştir. Yapılan yalan ve iftiralar ile Çorum halkının değerli vaktini almıştır. MHP Cumhur İttifakının temel bileşeni, Türkiye’nin geçmişinde olduğu gibi geleceğinin de teminatı, kutlu sancağıdır ve olmaya devam edecektir" dedi.

İhsan Çıplak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhur İttifakı son seçimden galip çıkmıştır. Seçim sonucunu hazmedemeyen sayın Tahtasız saldıracak başka kapı bulmalıdır. Bal yapmaz arı gibidir. Çorum için bir tane faydası olmayan vekilin eleştirmekten başka işi yok mudur? Kendi çemberi etrafında dönmekten başka işi olmayan sayın Tahtasız, bu zamana kadar hangi yaralı parmağa merhem sürmüştür. Şimdi kalkıp, seçildiği günden itibaren tüm vaktini Çorum halkı için ayıran, derdine derman arayan Çorum’un ağabeyine dil uzatıyorsunuz. Haddinizi bilmenizi sizlere tavsiye ediyoruz.

Geçtiğimiz milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde 6’lı masanın masa altındaki ortakları malumdur. PKK ve onların siyasi temsilcileri, FETÖ ve sayısız terör örgütlerinin seçimde açık beyanlarla kimleri desteklerini bu halk çok iyi gördü. Aynayı bize öneren sayın Tahtasız, önce siz şehitlerimizin ailesinin karşısına nasıl çıkacağınızı, gazilerimizin ve terör mağdurlarının yüzüne nasıl bakacağınızı düşünün.

MHP Çorum milletvekilimiz Vahit Bey’in Ankara’da Çorum için nasıl çalışmalar yaptığı herkesçe malumdur. Çorum’un talep ve isteklerini her makamda dile getirmektedir. Çorum halkı Çorum’un ağabeyine güvenmektedir. Ama sayın Tahtasız bilmiyor ise; halkın seçimlerde MHP’ye güvenini tekrar tekrar gözden geçirmeli ve iftiralarını kendine saklamalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin 57. Alayıdır. Hiçbir zaman ülkeyi savunmaktan, şer odakları yok etmekten ve zalim ile savaşmaktan yorulmamıştır ve de mücadelesinden vazgeçmeyecektir."