Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi.

TSO Fuar Kompleksi’nde düzenlenen iftar programına, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı'nın yanısıra İl Başkanı M. İhsan Çıplak, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP ilçe başkanları, meslek odası başkan ve yöneticileri, STK temsilcileri, sendika başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile kalabalık partili katıldı.

Semazen gösterisi ile başlayan programda daha sonra İl Başkanı M. İhsan Çıplak, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı birer konuşma yaptı. Konuşmalarda birlik beraberlik mesajları verildi.