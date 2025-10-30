Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)il ve merkez ilçe yönetim kurulu istişare toplantısı üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının ana gündem maddesinin yeni hizmet binalarının açılış programı olduğunu aktaran MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Bu yeni yapı, yalnızca fiziki bir mekân değil; milletimize hizmet yolundaki kararlı duruşumuzun yeni merkezi olacaktır. Açılışa yönelik tüm hazırlıklar titizlikle ele alınmış, teşkilatlarımızın güçlü katılım sağlaması kararlaştırılmıştır” dedi.

Partilerinin yeni çalışma programı olan Hayırlı Günler Komşum ile Derdimiz Derdinizdir çalışmalarına da değinen Çıplak, “Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin talimatları doğrultusunda; vatandaşlarımızla yüz yüze temasın artırılması ve sahada etkinliğin yükseltilmesi adına kapsamlı bir siyasi çalışma programı hayata geçirilecektir. Bu çerçevede “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretleri ve “Derdiniz Derdimizdir” anlayışıyla her bir vatandaşımızın sesi yerinde dinlenecektir.

Ayrıca, parti kadrolarımızı genişletmeye yönelik üye kayıt çalışmaları da hız kazanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Teşkilatı; milletimizin yanında, sahada ve güçlü bir şekilde var olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Çıplak, 1 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Çepni Mahallesi Haritacı Osmanbey Sokak Balaban İş Merkezi Kat 3’te adresindeki yeni hizmet binasının açılışına tüm Çorumluları davet etti.