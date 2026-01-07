İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı sağlık verilerine göre, MHRS randevu bekleyen hasta sayısında önemli düşüş sağlanırken, yıl boyunca 7 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti sunuldu. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, elde edilen sonuçlara ilişkin bilgi verdi.

2025 YILINDA SAĞLIK HİZMETLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Çorum’da sağlık hizmetlerine yönelik 2025 yılında önemli ilerlemeler kaydedildi.

Verilere göre, 7 milyon 304 bin 895 poliklinik hizmeti sunulurken, 1 milyon 167 bin 947 acil servis hizmeti verildi. Ayrıca, 91 bin 833 hasta yatırılarak tedavi edildi ve 68 bin 463 ameliyat gerçekleştirildi.

4 BİN 263 VATANDAŞA EVDE SAĞLIK HİZMETİ

2025 yılında evde sağlık hizmetleri de büyük bir artış gösterdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 4 bin 263 vatandaşa evde sağlık hizmeti sundu.

Ayrıca, Evde Sağlık Hizmetleri 2010 yılında sunulmaya başlandığından bu yana, 2025 yılının Kasım ayında toplamda 43 bin 424 hastaya ulaşıldığı belirtildi.

MHRS RANDEVULARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

2025 yılında MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden alınan randevularla ilgili olarak da büyük bir iyileşme sağlandı. MHRS randevusu bekleyen hasta sayısı 13 bin 063’ten bin 931’e düştü. Bu da yaklaşık %85,22’lik bir azalma anlamına geliyor. Bu başarı, sağlık hizmetlerine daha hızlı erişimi sağlamak adına yapılan düzenlemelerin etkisini gözler önüne serdi.

MESAİ DIŞI POLİKLİNİK UYGULAMASINDA 89 BİN 858 HASTA MUAYENE EDİLDİ

Müdürlük, mesai dışı poliklinik uygulamasıyla da önemli bir başarı elde etti. Yıl boyunca, 23 farklı branşta toplamda 89 bin 858 hasta, mesai saatleri dışında açılan akşam polikliniklerinde muayene edildi.

AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNDE YOĞUNLUK

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin bel kemiğini oluşturan aile hekimliği alanında da yoğun bir hizmet sunuldu. 4 milyon 396 bin 901 poliklinik hizmeti, aile hekimleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldı.

Bu rakam, aile hekimliğinin sağlık sistemindeki önemini bir kez daha ortaya koydu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, kesintisiz sağlık hizmeti sunabilmek adına 7 bin 599 kişilik sağlık ekibi ile görev yaptıklarını belirterek, hizmetlerimi daha da geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.