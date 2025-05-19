Kulüplü Midi Kızlar Voleybol’da şampiyon Milli Eğitimspor kulübü oldu. 14 takımda 140 sporcunun mücadele ettiği il birinciliği final maçında Alaca Belediyespor’u 3-0 yenen Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu.

Grup ve eleme maçlarını kazanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Alaca Belediyespor takımları finalde karşılaştı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan final maçını Alaca Kaymakamı Engin Tok, Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile diğer davetliler katıldılar.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü final maçında rakibi önünde ilk seti zorlanmadan 25-13 kazandı. İkinci sette Alaca Belediyespor maça ortak olmak için iyi mücadele etti ancak Milli Eğitim rakibine izin vermedi ve seti 25-21 maçıda 2-0 kazanarak şampiyon oldu Alaca Belediyespor ise ilk kez katıldığı il birinciliğindeki performansı ile büyük alkış aldı. Final maçının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları verildi.