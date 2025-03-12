Vali Ali Çalgan, 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

“Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en anlamlı sembollerinden biri olan milli marşımız İstiklâl Marşı’nın kabulünün 104. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz” diyerek mesajına başlayan Vali Ali Çalgan, “12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklâl Marşı’mız, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembolü, milli mücadelemizin manevi gücü ve kahramanlık destanımızın bir yansımasıdır” dedi.

İstiklâl Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı bu eşsiz eserin, milletimizin birlik ve beraberliğini, inancını, kararlılığını ve fedakârlığını en güzel şekilde anlatan, yüreklerimize kazınmış bir destan olduğunu kaydeden Vali Çalgan, “Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı ile milletimizin hislerine tercüman olmuş, milli mücadelemizin ruhunu ve azmini en derin duygularla kaleme almıştır. Bizler İstiklal Marşımızı; milletimizin sözü, sesi, nefesi; hürriyet ve bağımsızlık aşkımızın en yüksek ifadesi olarak 104 yıldır aşkla ve gururla okuyoruz. Dünya durdukça da okumaya devam edeceğiz. Ezelden beri hür yaşayan bir milletin evlatları olarak İstiklal Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin yıl dönümünü kutluyor, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, İstiklâl Marşı’mıza ilham veren milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın” diyerek mesajını tamamladı.