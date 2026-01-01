Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilen yaklaşık 4 milyon liralık spor malzemesi okullara dağıtıldı. Spor Malzemelerinin dağıtım programına Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve Şube Müdürü İ. Murat Yavan ile dağıtımda görevliler katıldılar.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar bakanlık tarafından gönderilen bir tır dolusu spor malzemesinin ilkokul, ortaokul ve liselerde sporun yaygınlaştırılması ve öğrencilerin spora teşvik amacı ile ‘Spor ve Eğitime Destek Paketlerinin’ okullara dağıtımına başlandığını söyledi.

Dağıtılan paketler içerisinde futbol, voleybol, basketbol ve hentbol topları, badminton raketi ve topları, floor curling setleri, voleybol filesi, masa tenisi ekipmanları, akıl ve zekâ oyunları, satranç takımları ile çeşitli yardımcı spor malzemeleri yer alıyor. Ayrıca temizlik ve kırtasiye malzemeleri de okullarımıza ulaştırıldı.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar göndenilen malzemelerle öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitim ortamlarının daha sağlıklı ve donanımlı hale getirilmesinin hedeflendiğini belinterek ‘Eğitime ve spora verdikleri kıymetli desteklerden dolayı Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e ve Millî Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz’ dedi.