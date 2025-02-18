Çorum FK’nın milli futbolcusu Hasan Ege Akdoğan, milli takımın Hırvatistan’da yapılan üçlü turnuvasında attı üç golden ikisine imza atarak yükselen performansını sürdürdü.

Hırvatistan’ın Porec şehrinde düzenlenen dörtlü turnuvada U 17 milli takım ilk maçında Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçta son bölümde oyuna giren Hasan Ege Akdoğan ikinci maçta Ukrayna ile karşılaştı. Bu maçtada ikinci yarıda oyuna giren Hasan Ege Akdoğan maçın uzatma dakikalarında attığı golle milli takımı sahadan 1- beraberlik ile ayrılmasını sağlayan isim oldu.

Tunuvada son maçında pazar akşamı ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşan milli takımda Hasan Ege Akdoğan ilk 11'de maça başladı.

Maçın ilk dakikasından itibaren önde baskı yapan U 17 milli takım 5. dakikada yaptığı baskı sonunda Hasan Ege Akdoğan’ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Hasan Ege Akdoğan 82. dakikada yerini Ahmet Hakan Atış’a bıraktı.

Milli takım dörtlü turnuvada oynadığı üç maçta üç gol atarken bu gollerin ikisini atan Hasan Ege Akdoğan performansı ile dikkat çekti. Milli takımı TFF Yönetim Kurulu yedek üyesi Muhammet Akçay ve Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı’da izledi.