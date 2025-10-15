Gelecek Partisi Osmancık İlçe Başkanı Muzaffer Kara, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın, Cumartesi Pazarı’nda zabıta ekipleriyle gerçekleştirdiği denetimin, yüzeyde “müşteri hakları” savunusu gibi görünse de, aslında halkın ekonomik çaresizliğinin patlama noktası olduğunu belirtti.

“Halk, enflasyonun pençesinde ezilirken, belediye başkanı kameralar önünde ‘kahramanlık’ şovu yapıyor; oysa bu gerginlik, borç batağındaki vatandaşların günlük hayatta patlayan öfkesinin bir yansıması. Bize göre gündem değiştirme operasyonudur” diyen Muzaffer Kara, “Terminalde 1.5 milyon lira zimmet iddiaları varken, pazarda küçük patates avına çıktınız. Bu pazar kavgası, tesadüf değildir. Çorum Belediyesi’ndeki skandallarını örtbas etmek için mükemmel bir dikkat dağıtıcıdır. Başkan Aşgın’ın denetimi, tam da Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir personelin 1.500.000 TL’yi zimmetine geçirdiği iddialarının patladığı dönemde gerçekleşti. Personel, otobüs giriş kayıtlarını silerek parayı cebe indirmiş, belediye ancak olay ortaya çıkınca soruşturma başlatmış. Bu, sistematik bir denetim zaafını işaret ediyor, tek bir personel değil, tüm yönetim iflasıdır” dedi.

Türkiye’de 40 milyondan fazla vatandaşın icralık, hacizlik veya mahkemelik durumda olduğunu ve icra dairelerindeki derdest dosya sayısının 24 milyonu aşıp, yılın ilk aylarında bile milyonlarca yeni dosya eklendiğini kaydeden Muzaffer Kara, “Bankalara borçlu kişi sayısı 40 milyonu geçmiş, bireysel kredi borçluları 42 milyona yaklaşıyor. Çorum’daki pazar gerginliği, bu ulusal felaketin mikro örneğidir. Esnaf borç altında ezilirken, vatandaşlar maaşlarının erimesiyle mücadele ediyor. Üstelik, icralık vatandaşların maaş haczi oranı eskiden yüzde 25’le sınırlıyken, yeni İcra ve İflas Kanunu taslağıyla yüzde 60’a kadar çıkabiliyor. Bu düzenleme, borçlu halkı ezerken bankaların kârı korunuyor. Tam AKP’nin sermaye yanlısı yaklaşımına uygun. Türkiye geneli ekonomik çürüme ve sosyal çürümenin mimarı AKP ve MHP ittifakıdır.

Neoliberal politikalarıyla enflasyonu körükleyip ücretleri eritirken, borç sarmalını derinleştiriyorlar. Milyonlar icraya düşüyor, aileler parçalanıyor, toplumda güvensizlik artıyor, sokak kavgaları sıradanlaşıyor. İktidar, yolsuzlukları ‘dış güçler’ diye geçiştirip halkı birbirine düşürüyor, terminaldeki 1,5 milyonluk vurgun, yapı ruhsatındaki 5 milyon, çürük yapı skandalları çürük domates, çürük patates gibi pazar şovlarıyla gizliyor” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)