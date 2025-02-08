Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor ligin 19. hafta maçında yarın sahasında Taşköprüspor ile karşılaşacak.

Ligde ikinci yarıya kötü başlayan ve iki mağlubiyetin ardından geçen hafta Hacettepe deplasmanından bir puanla dönen Mimar Sinanspor yarın evinde kazanarak üç puan hasretine son vermek istiyor.

Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalan Mimar Sinanspor evinde kazanarak ligde üst sıralarda kendine yer bulmak istiyor. ikinci yarıda ilk iki maçından puansız ayrılan yeşil beyazlılar geçen hafta Hacettepe deplasmanında öne geçtikleri maçtan beraberlikle ayrıldı. Ligde galibiyet hasretini bugün kazanarak dindirmek isteyen Mimar Sinaspor’da tek düşünce üç puan. Mimar Sinanspor’da sakatlıkları süren Emirhan özer ve Hüseyin Can sakatlığı nedeni ile yarınki maçta forma giyemeyecek.

Mimar Sinanspor ligdesekiz haftadır galibiyete hasret. Ligde son galibiyetini 11. haftada evinde Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında alan temsilcimiz bu hasrete yarın kazanarak son vermek amacında.

Konuk Taşköprüspor ise üst sıralardan kopmasının ardından play-off iddiasını kaybetti ve ligi üstlerde bitirmek için Çorum’dan puan yada puanlarla dönmek istiyor. Taşköprüspor geçen hafta evinde Keçiören Bağlumspor karşısında son dakikada yediği golle aldığı 2-1’lik mağlubiyetin ardından bu kaybı Çorum’da telafi etmek amacında.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer takım olarak galibiyet hasretine son vermek istediklerini bu amaçla yarınti maçı kazanmaktan başka düşünceleri olmadığını söyledi. Eğer Çorumlu futbol severleri maça davet etti ve destek istedi.