1. Amatör Küme’de şampiyonluk yolundaki kritik karar dün açıklandı.

Mimar Sinan Gençlikspor 1-1 berabere kaldığı Alaca Belediyespor maçında 3-0 hükmen galip sayıldı.

Bu karara üst kurula itiraz olmaması halinde Mimar Sinanspor son haftaya lider olarak çıkacak.

14 Ocak’ta Alaca sahasında Alaca Belediyespor ile Mimar Sinanspor takımları arasındaki maç 1-1 berabere bitmiş ve maçın ardından Mimar Sinan kulübü rakip takımın futbol talimatında yer alan 2001 ve daha küçük doğumlu altı futbolcuyu listesine yazmadığı gerekçesi ile Tertip Kurulu’na itiraz dilekçesi vermişti.

Tertip Kurulu toplantısında itiraz değerlendirilerek iddianın doğru olduğu bu nedenle dosyanın İl Disiplin Kuruluna sevkine karar verilmişti. İl Disiplin Kurulu ilk toplantısını duruşmalı olarak yaptı ve Alaca Belediyespor sözlü savunmasını yaptı.

Alaca Belediyespor forma karışıklığı nedeni ile ikinci bir liste yazdıklarını bu listenin hakem odasında masa üzerine bırakılarak teslimi yapıldığı ve görevliye teslim etmediklerini iddia ettiği belirtilen karar açıklamasında ‘Dosya arasındaki mevcut müsabaka listesinde kaleci kazağının yeşil olarak yazılı olduğu ancak sunulan fotoğraflarda ise mavi olduğu ayrıca bazı forma numaralarının müsabaka listesi ile uyumlu olmadığı ve bununda müsabaka listesinin sonradan değişmiş olduğuna emare teşkil ettiği görülmüştür.

Bu iddiada görülen lüzum üzerine maçın hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz bilgi ve görgü tanığı olarak dinleyen Disiplin Kurulu ‘Takım formalarının benzerliğini idman yeleği sağlamak sureti iye giderildiğini ve kendisine başkaca bir listenin verilmediğini ifade etmiş.

Bu somut olayda müsabaka listesine Alaca Belediyespor 6 yerine 5 2001 ve daha küçük doğumlu sporcu yazdığı için Alaca Belediyespor ile Mimar Sinanspor takımları arasındaki maçın futbol disiplin talimatının 22. maddesi gereğince hükmen Mimar Sinan lehine karar verilmsi ve tescil edilmesine ayrıca karara karşı yedi gün içinde Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’na itiraz yolunun açık olarak kabul edildiği belirtildi.

İl Disiplin Kurulu’nun aldığı bu karar sonunda Alaca Belediyespor kulübü itiraz etmediği takdirde Mimar Sinanspor takımı ligde son haftaya Gülabibeyspor ile aynı puanla ve ikili averaj üstünlüğü ile çıkacak.

Son maçta iki takımında kazanması halinde şampiyonluğu Mimar Sinan kazanacak.