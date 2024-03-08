1. Amatör Küme’de Mimar Sinan’ın şampiyonluğu yolunda bir engel daha kalktı.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu yapılan itirazı reddetti ve İl Ceza Kurulunun kararını onadı.

1. Amatör Küme’de Mimar Sinan Gençlikspor ve Gülabibeyspor takımları sezonu aynı puanla bitirmişler ancak ikili averaj üstünlüğü ile Mimar Sinan ligi zirve de bitirmişti.

Mimar Sinan’ın Alaca Belediyespor deplasmanında oynadığı maçta 1-1 beraberlik ile ayrılmıştı.

Bu maç sonunda Mimar Sinan rakibinin takım listesinde küçük yaşta altı isim olması gerekirken beş isme yer vermesi nedeni ile tertip kuruluna itiraz etmişti.

Tertip Kurulu yaptığı inceleme sonunda bu itirazı kabul ederek dosyayı İl Disiplin Kuruluna göndermişti.

Disiplin Kurulu’da itirazı haklı bulmuş ve bu maçta Mimar Sinan Gençlikspor’un 3-0 hükmen galibiyeti ile tescil etmişti.

Bu karara Alaca Belediyespor AFDK’ya itirazda bulunmuştu.

Bugün toplanan AFDK, Alaca Belediyespor’un itirazının reddine İl Ceza Kurulunun onanmasına karar verdi.

Bu karara Alaca Belediyespor'un 5 gün içerisinde Tahkim Kurulu'na itiraz etmemesi halinde karar kesinleşecek ve Mimar Sinan'ın şampiyonluğu tescil edilmiş olacak.