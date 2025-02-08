Mimar Sinanspor takımı ligin 19. haftasında sahasına kavuşuyor.

Sezon başından buyana Güvenlik sorunu yarattığı gerekcesi ile Mimar Sinan sahasında maç yapamayan Mimar Sinanspor takımı yarın oynayacağı Taşköprüspor maçını kendi sahasında oynayacak.

Sezonun ilk haftasından buyana maçlarını İtfaiye sahasında oynuyordu.

Ligin ikinci yarısı için Mimar Sinanspor yönetimi gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ile birlikte geçtiğimiz günlerde maçlarını Mimar Sinan Sahası’nda oynamak adına TFF’ye başvuruda bulundu.

Yeşil-Siyahlı yönetimin başvurusunun ardından dün TFF Samsun Bölge Müdürü Hasan Özbulut Mimar Sinan Sahası’nda incelemelerde bulundu. Özbulut’a, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Mimar Sinanspor Asbaşkanı Batuhan Eray, Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer ve Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren incelemede Mimar Sinan Sahası’nın güvenlik önlemleri, hakem, futbolcu ve taraftar giriş-çıkış noktaları detaylıca incelendi. Yapılan inceleme sonunda Mimar Sinanspor’un maçların bu hafta oynanacak Taşköprüspor maçı ile birlikte Mimar Sinan Sahası’nda oynamasına karar verildi.

Yeşil-Siyahlılar yarın saat 14’de Taşköprüspor maçı ile kendi sahasında ilk maçına çıkacak. Mimar Sinanspor ligin kalan iç saha maçlarını artık Mimar Sinan Sahası’nda oynayacak.