U 16 liginde gruplarda ilk yarı tamamlandı.

A grubunda Mimar Sinan yoluna kayıpsız devam ederkenr B grubunda ise Çorum Anadolu FK ilk yarıyı kayıpsız olarak lider tamamladı.

A grubunda lider Mimar Sinan Gençlikspor, evinde konuk ettiği Sungurluspor’u ilk yarının son maçında 9-0 gibi farklı skorla yenerek devreyi kayıpsız olarak ve en yakın rakibinin 5 puan önünde lider olarak tamamladı.

Grupta final grubu müacadelesi veren Gençlerbirliği iseİskilipgücüspor ile 1-1 berabere kalarak iki puan kaybetti.

Final grubu iddiasını devam ettirmek isteyen Kültürspor Maviay Gençlikspor önünde 3-0 galip geldi ve umutlarını ikinci yarıya taşımayı başardı.

B grubunda ise Çorum Anadolu FK fırtınası devam ediyor.

Siyah beyazlılar en yakın rakibi konumundaki Hattuşa Gençlikspor önünde 7-0 galip gelerek ilk yarıyı kayıpsız olarak lider tamamladı.

Grubun diğer maçında ise Alaca Belediyespor, Çorumspor önünde 2-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

U 16 liginde ikinci yarı buhafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak.

Üç takım nefes nefese Üç takım nefes nefese

İkinci devre maçları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar final grubunda şampiyonluk mücadelesi verecekler.