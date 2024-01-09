U 16 liginde gruplarda ilk yarı tamamlandı.
A grubunda Mimar Sinan yoluna kayıpsız devam ederkenr B grubunda ise Çorum Anadolu FK ilk yarıyı kayıpsız olarak lider tamamladı.
A grubunda lider Mimar Sinan Gençlikspor, evinde konuk ettiği Sungurluspor’u ilk yarının son maçında 9-0 gibi farklı skorla yenerek devreyi kayıpsız olarak ve en yakın rakibinin 5 puan önünde lider olarak tamamladı.
Grupta final grubu müacadelesi veren Gençlerbirliği iseİskilipgücüspor ile 1-1 berabere kalarak iki puan kaybetti.
Final grubu iddiasını devam ettirmek isteyen Kültürspor Maviay Gençlikspor önünde 3-0 galip geldi ve umutlarını ikinci yarıya taşımayı başardı.
B grubunda ise Çorum Anadolu FK fırtınası devam ediyor.
Siyah beyazlılar en yakın rakibi konumundaki Hattuşa Gençlikspor önünde 7-0 galip gelerek ilk yarıyı kayıpsız olarak lider tamamladı.
Grubun diğer maçında ise Alaca Belediyespor, Çorumspor önünde 2-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı.
U 16 liginde ikinci yarı buhafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak.
İkinci devre maçları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar final grubunda şampiyonluk mücadelesi verecekler.