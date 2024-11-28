Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor 10. hafta maçında grubun iddialı takımlarından Çubukspor’a 1-0 yenilerek haftayı puansız kapattı.

Ligde son iki maçından beraberlik ile ayrılan Mimar Sinanspor, Çubukspor deplasmanına puan yada puanlar almak için çıktı. Maça bu sezon deplasmandaki en iyi başlangıcını yapan Mimar Sinanspor oyunun kontrolünü eline geçirdi.

Rakip kalede girdiği net pozisyonlarda son vuruşlarda yine başarılı olamadı ve öne geçme fırsatından yararlanamadı. İlk yarıda rakibe kalesindee pozisyon vermeyen Mimar Sinanspor soyunma odasına 0-0 beraberlik ile girdi.

İkinci yarıda ev sahibi takım daha baskılı başladı ancak Mimar Sinan ani ataklarla etkili oldu.

57. dakikada Mimar Sinanspor hızlı atağında İsmail savunma arkasına sarktı kaleci ile baş başa kaldığı anda rakibi tarafından düşürüldü. Maçın hakemi kırmızı kart yerine sarı kart çıkardı.

Mimar Sinan’ın itirazları üzerine maçın bayan yardımcı hakemi ile görüşen orta hakem Mustafa Gökhan Keskin faul atışı ile oyunu devam ettirdi.

Maçın 62. dakikasında Çubukspor’un kazandığı korner atışında ceza sahası içinde maydana gelen büyük karambolde Mimar Sinan savunması uzaklaştıramadı ve savunmadan ileri çıkan Abdurrahman kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan bölümde Mimar Sinanspor beraberlik için baskı kurdu ancak ev sahibi takımı iyi kapatarak gole izin vermedi ve Mimar Sinanspor deplasmandan 1-0 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.