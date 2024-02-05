1. Amatör Küme’de haftanın en kritik maçında Mimar Sinan son gün kadrosuna 10 yeni ismi katarak çıkan Alaca Belediyespor karşısında uzatmanın son dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalarak liderliği kaybetti.

Alaca ilçe sahasında oynanan maç beklendiği gibi büyük bir gerilime sahne oldu.

Ligde kalma mücadelesi veren Alaca Belediyespor cuma günü ligin diğer şampiyonluk adayı Gülabibeyspor’dan altı ve başka kulüplerden dört tecrübeli ismi kadrosa katarak Mimar Sinan karşısına tamamı yeni isimlerden kurulu kadrosu ile çıktı.

Mimar Sinan ise genç kadrosu ile mücadele ettiği rakibi önünde orta sahayı iyi kapatarak ani ataklarla etkili olmaya çalıştı.

40. dakikada gelişen Mimar Sinan atağında konuk takımın kazandığı penaltı atışını Fatih Serkan gole çevirdi ve takımını zorlu maçta 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıyı bu golle Mimar Sinan 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Mimar Sinan galibiyeti korumak için orta sahaya kalabalık tutarak kontrataklarla etkili olmaya çalıştı.

Ev sahibi Alaca Belediyespor ise son bölümde risk aldı ve baskı kurdu.

Maçın 90+7. dakikasında ceza sahası yan çizgisinden kazanılan faul atışı Vedat kullandı ceza sahasına ortasında sert şutu kaleci çıkarda dönen top sonrası oluşan karambolde topu önünde bulan Mustafa Emre’nin vuruşu ile Alaca Belediyespor skoru 1-1 yaptı.

Bu sonuçla takımlar sahadan birer puanla ayrılınca Mimar Sinan 28 puanla ikinci sıraya gerilirken Alaca Beelediyespor ise puanını 4 yaptı ve ligde kalma yolunda işini çok zora soktu.