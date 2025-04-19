Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor ligin 28. hafta maçında yarın evinde grupta şampiyonluğu garantileyen Karadeniz Ereğlispor ile karşılaşacak.

Saat 15’de Mimar Sinan sahasında oynanacak maçta temsilcimiz şampiyon rakibi önünde puan yada puanlar almak için mücadele edecek.

İki hafta önce evinde Çubukspor maçını kazanarak ligde kalmak için baraj maçı oynamayı garantileyen Mimar Sinanspor hem baraj maçının provasını yapmak hemde şampiyon rakibi önünde güç denemek için sahaya çıkacak. Ligde şampiyon olarak 3. lige yükselen Karadeniz Ereğlispor ise bu maçta daha çok gelecek sezon kadro planlaması doğrultusunda maça çıkması bekleniyor.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, inişli çıkışlı bir grafik çizdikleri Bal’da ilk hedeflerine ulaştıklarını ligin kalan üç maçında kendilerine üst sıralarda yer bulmak ve oynayacakları baraj maçı öncesinde takımın performansını üst seviyeye çekmeye çalışacaklarını söyledi. Eğer sakatlıkları bulunan Batuhan Demirel ve Fatih Serkan’ın yarınki maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Hakem Amasya’dan Aslan Gökhan Çelik

Mimar Sinanspor- Karadediz Ereğlispor maçını Amasya’dan Aslan Gökhan Çelik yönetecek yardımcılıklarını da Amasya’dan Arslan Sevinç ve Tokat’tan Latife Kaya yapacak. Maçın dördüncü hakemi Tokat’tan Ömür Faruk Yaşar gözlemci ise Ramazan Musluk.