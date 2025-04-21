Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor evinde konuk ettiği grubun şampiyon takımı Karadeniz Ereğlispor önünde ilk yarısını 0-0 berabere tamamladığı maçın ikinci yarısında öne geçti ancak yirmi dakikada kalesinde üç gol gördü ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Mimar Sinan sahasında oynanan maçın ilk yarısında iki takımda kontrollü oynadı.

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Maçın 13. dakikasında Mimar Sinanspor’un kazandığı penaltı atışını Emirhan kullandı topu direğe nişanladı ve takımının öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

İlk yarı 0-0 beraberlik ile sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan Mimar Sinanspor 50. dakikada genç futbolcusu Yusuf’un attığı golle 1-0 öne geçti.
Bu golden sonra konuk Ereğlispor’un gdcü futbolcusu Orhan Yüksel sahneye çıktı ve yirmi dakika içinde attığı golle takımını 3-1 galibiyete taşıdı.
Maçın bu skorla bitmesi beklenirken 90+1. dakikada Kaan maçın skorunu belirleyen golü attı: 4-1. Bu galibiyet ile Ereğlispor takımı 75 puana yükselirken Mimar Sinanspor ise 29 puanda kaldı.

Editör: Çorum Hakimiyet