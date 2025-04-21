Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor evinde konuk ettiği grubun şampiyon takımı Karadeniz Ereğlispor önünde ilk yarısını 0-0 berabere tamamladığı maçın ikinci yarısında öne geçti ancak yirmi dakikada kalesinde üç gol gördü ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Mimar Sinan sahasında oynanan maçın ilk yarısında iki takımda kontrollü oynadı.

Maçın 13. dakikasında Mimar Sinanspor’un kazandığı penaltı atışını Emirhan kullandı topu direğe nişanladı ve takımının öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

İlk yarı 0-0 beraberlik ile sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan Mimar Sinanspor 50. dakikada genç futbolcusu Yusuf’un attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra konuk Ereğlispor’un gdcü futbolcusu Orhan Yüksel sahneye çıktı ve yirmi dakika içinde attığı golle takımını 3-1 galibiyete taşıdı.

Maçın bu skorla bitmesi beklenirken 90+1. dakikada Kaan maçın skorunu belirleyen golü attı: 4-1. Bu galibiyet ile Ereğlispor takımı 75 puana yükselirken Mimar Sinanspor ise 29 puanda kaldı.