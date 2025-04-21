Tokat’ta yapılan Kulüplü Gençler Voleybol grup binnciliğinde Sungurlu Belediyespor 7 puanla grup ikincisi olarak en iyi ikincilerden yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

18-20 Nisan tarihlerinde Tokat’ta yapılan grup birinciliğinde Sungurlu Belediyespor antrenör Mustafa Özdemir ve Ahmet K. Çalık, Cengizhan Kaya, Taha Anıl Özdemir, ahmet Kaan Dumlupınar, Murat Kızılova, Celal Ser, Selman Erdoğan, Taha Koyan, Cemil Telli, osman Sepetci. Kerim Turan, M. Efe , enes Çıtak ve Aydın Kuzan’dan oluşan takımı ile mücadele etti. İlk maçında ev sahibi Tokat Gençlikspor önünde 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine final setinde 15-13 mağlup olarak 3-2 yenilgi ile başladı.

İkinci maçında Sivas Belediyespor’u 3-0 yenen Sungurlu Belediyespor dün son maçında Amasya şampiyonu önünde de zorlanmadan 3-0 galip gelerek en iyi beş grup ikincisinden birisi olarak yarı final grubuna yükseldi. antrenör Mustafa Özdemir 8-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak yarı final grubunda hedeflerinin finallere gitmek olduğunu söyledi.

Osmancık Belediyespor final setinde kaybetti

Aynı tarihlerde yapılan genç kızlar voleybol grup birinciliğinde ise temsilcimiz Osmancık Belediyespor final setinde kaybetti. İlk maçında Amasya Şehzadeler takımı önünde 3-1 galip gelenn Osmancık Belediyespor ikinci maçında Tokat Gençlikspor’u 3-2 yenerek Sivas İl Özel İdaresi ile final maçına çıktı. Final setinde rakibine mağlup olan Osmancık Belediyespor gruplara veda etti.