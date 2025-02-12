U 18’de ikinci yarının ilk hafta maçları sonunda Mimar Sinanspor açık ara liderliğini devam ettiriyor.

Yeşil Beyazlılar bu sezon ligin en rahat şampiyonluğunu kazanacak gibi görünüyor.

Ligde ilk yarıyı yedide de yaparak tamamlayan Miman Sinanspor ikinci yarının ilk maçında da puan sıralamasında üst sıralardaki rakiplerinden HE Kültürspor önünde 6-0 gibi farklı skorla galip ayrılarak sekizinci maçından üç puanla ayrıldı. Mimar Sinanspor sekiz maçta rakip kalelere 60 gol atarken kalesinde sadece üç gol gördü. Ligde ikincilik mücadelesi veren Sungrulu Belediyespor, Buharaspor deplasmanından 3-2’lik galibiyet ile dönerek 18 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Gençlerbirliği ise Hattuşaspor karşısında 3-1 galip ayrılarak ikinci üç puan sevincini yaşadı. İskilipspor ise evinde Osmancıkgücüspor’u 3-2 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve üst sıralara tutundu.

Ligde dokuzuncu hafta maçları cumartesi günü oynanacak. Haftanın kritik maçında lider Mimar Sinanspor ile ikinci sıradaki Sungurlu Belediyespor sahasında karşılaşacak. Mimar Sinan kazanması halinde en yakın rakibi ile puan farkını 9’a çıkarak şampiyonluğu büyük oranda garantileyecek.