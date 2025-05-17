U 17 Final grubunda ikinci yarı bugün oynanacak iki maçla başlayacak.

Final Grubunda ilk yarı maçları sonunda Mimar Sinanspor şampiyonluğu büyük oranda garantiledi.

Ligde ilk yarıda oynadığı üç maçtanda galibiyet ile ayrılan Mimar Sinanspor rakip filelere 16 gol atarken kalesinde bir gol gördü ve 9 puanla lider durumda bulunuyor.

Diğer üç rakibinede yedişer puan fark atan Mimar Sinanspor bugün oynayacağı Hattuşa Gençlikspor maçını kazanması halinde şampiyonluğu matematiksel olarak da garantileyecek.

Hattuşa Gençlikspor ile Mimar Sinanspor takımları bugün saat 17’de İtfaiye sahasında karşılaşacaklar. Diğer maçta ise İskilip ilçe sahasında saat 16’da İskilipgücüspor ile Alaca Belediyespor takımları karşılaşacak.

Hakem Bal ve Sırma

İl Hakem Kurulu U 17 Final Grubunda bugün oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Hattuşa Gençlikspor- Mimar Sinanspor maçını Nuriye Çınar Bal yönetecek yardımcılıklarını ise Bahar Çakıcı ve Nezgidar Abukan yapacak. İskilipgücüspor- Alaca Belediyespor maçını ise İsmail Sırma yönetecek Efe Ataç ve Taha Rahmi Atılgan yardımcılıklarını yapacak.