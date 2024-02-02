Ahlatcı Çorum FK’nın tecrübeli futbolcusu Gökhan Karadeniz’in minik oğlu Umeyr ilk konserini verdi.
5 yaşındaki Umeyr önceki akşam Özge Sanat Merkezi’nin Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlendiği programda Umeyr Karadeniz ilk konserini verdi.
Özge Sanat Merkezi öğrencilerinin hünerlerini sergilediği etkinlikte piyano öğrenimine yeni başlayan Umeyr ilk konserini ailesi ve diğer misafirlere verdi.
Gökhan Karadeniz’i bu mutlu gününde takım arkadaşları Süleyman Luş ve Eren Aydın yalnız bırakmadılar.
Karadeniz oğlunun ilk konseri sonrasında mutluluğunu arkadaşları ile birlikte paylaştı.