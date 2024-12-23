Çorum'da düzenlenen yüzme yarışmasında büyük başarı elde eden Alacalı minik yüzücüler, Türkiye şampiyonasında Çorum'u temsil edecek.

Çorum'da 21-22 Aralık tarihleri arasında düzenlenen yüzme yarışında 10 farklı kentten gelen minik yüzücüler ter döktü. Çorum'un Alaca ilçesinden yarışlara katılan Yağız Efe Gündoğan 200 metre sırtüstü yarışında 2. olurken, 7 yaş kategorisinde ise Ömer Selim Gül 50 metre sırtüstü yarışında 6. oldu. 8 yaş kategorisinde ise Ömer Kaan Şirin, 50 metre serbest stilde 3'üncü, Yiğit Ali Çelik de 50 metre serbestte 6. oldu.

Minik yüzücüler aldıkları dereceler sayesinde, düzenlenecek Türkiye yarışlarında Çorum'u temsil etme hakkı kazandı. Sporcular Türkiye şampiyonası için hazırlıklarına başladı.